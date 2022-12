Il Capodanno dei bambini

LARINO. Un fine anno di puro e sano divertimento per i larinesi più piccoli. Il 31 dicembre e il primo gennaio, dalle 10 alle 16, va in scena il Capodanno dei Bambini, con gonfiabili e tante altre attrazioni, e con lo scopo di allietare le ultime mattinate di questo 2022.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale dopo il successo della Notte dei Balocchi dello scorso luglio, sarà gratuito e si terrà in piazza del Popolo o, in caso di maltempo, all’interno della Palestra comunale di via Santa Chiara. Il modo migliore per salutare con gioia l’arrivo del nuovo anno.

