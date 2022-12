Riapriamo il centro

GUGLIONESI. Un luogo di incontro: sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, per trascorrere il tempo libero con gli amici, per partecipare a varie attività di solidarietà e cittadinanza attiva. Ma anche un’occasione per rivitalizzare e valorizzare il ‘cuore’ del centro storico.

Tutto questo sarà il centro sociale che, oggi venerdì 30 dicembre, alle ore 18 in piazza XXIV Maggio vedrà l'inaugurazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

