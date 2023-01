In piazza a Portocannone

PORTOCANNONE. Dal post Facebook dell'assessore alla Cultura di Portocannone, Valentina Flocco, il bilancio anche "sociale" del 2022, mandato in archivio col brindisi di piazza in paese.

«E tiriamo anche questa linea. Grazie per le occasioni, i tanti volti (e qualche maschera, cit.), la socialità ritrovata. In questa fine d’anno dalle temperature pericolosamente così miti e la guerra ritornata in Occidente, cerco un po’ di leggerezza e auguro a tutti un felice nuovo anno».

Per la cronaca, organizzatori soddisfatti dall'affluenza nella serata di pura aggregazione a San Silvestro.

Galleria fotografica