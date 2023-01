"La svolta senza effetto"

TERMOLI. «Ottobre, novembre, dicembre e tredicesima.

Sono saliti a 4 gli stipendi arretrati per molti lavoratori del trasporto pubblico molisano. La "svolta epocale" annunciata poco prima di Natale non c'è mai stata. Alcuni lavoratori che avevano fatto richiesta dell'intervento sostitutivo della Regione per lo stipendio di ottobre, hanno atteso invano.

Molte famiglie hanno passato le festività natalizie senza un soldo e pregano, disperate, che questa assurda e vergognosa situazione si risolva al più presto».