Verso il San Sebastiano

TERMOLI. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna per le strade termolesi "Il San Sebastiano".

Giovedì 19 gennaio, il gruppo amatoriale termolese "A Sartagne" in collaborazione con "I quatrare", canterà il San Sebastiano dalle ore 18 in memoria di Nicola Carosone.

Per il 17esimo anno, il gruppo partirà da "Dommar" alle ore 18, per arrivare al bar "Panoramil", alle 19:15 invece si ritroveranno in Corso Nazionale, in piazza Insorti d'Ungheria per poi proseguire per via Firenze, piazza Grande e, infine, a "Birrofficina".

