Il Trabucco di Angelo Marolla

TERMOLI. Angelo Marolla, avvocato in pensione e autore di poesie in vernacolo termolese, partecipa al concorso Nazionale di Fotografia "Fotogrammi Dantebus" - V Edizione.

"Sono in concorso con questa foto. È un concorso su Facebook, ma possono votare anche quelli che, come me, non ci sono. Se credi, puoi votarmi e farmi votare. Grazie. Buona giornata".

Per votare la foto questo è il link.