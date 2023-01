Tornano le Tradizioni Amiche

TERMOLI. "Come da Tradizione che si rispetti, dopo 'U Sandandugne non può assolutamente mancare 'U San Bastiane! E, visto che siamo pronti, anche oggi vogliamo portarvi in giro con noi ad ascoltare, cantare e onorare questo canto".

Dalle ore 16:45 alle ore 17:45 il gruppo farà tappa nei centri commerciali della città, per poi arrivare alle 18:15 in corso Nazionale.

Dalle 19 alle 21 proseguiranno nei locali di bar e pizzerie.