Il san Sebastiano del "Terzo Millennio"

TERMOLI. «Lo faremo col sole e la luna. Il protettore della puntura.

Pronti ad intonarla insieme a noi?

L’associazione culturale “terzo millennio Termoli” ed il suo gruppo canoro “a’ jervelelle”, vi aspettano domani, giovedì 19 gennaio per cantare il San Sebastiano tutti insieme!

Le nostre tappe alle ore 17 presso il circolo ricreativo “Il Re di Denari” in via Spagna, alle ore 18 in Corso Nazionale, alle ore 20 presso il circolo ricreativo “Cip&Ciop” in via Asia. Non mancate!!»