Una galleria per uscire di casa

CASTIGLIONE MESSER MARINO. Gianmarco Liberatore ritrae la sua abitazione di Castiglione Messer Marino, località che confina con l'Alto Molise, sommersa dalla neve e per potervi accedere è stato costretto a scavare una galleria.

Gianmarco scherzando ci ha detto: "In molti dopo la condivisione credevano che la foto non fosse di oggi sabato 21 gennaio 2023. In realtà dove è stata scattata si è accumulata molta neve per via del vento e di una bufera della notte prima".