Lavori in corso, stop al flusso idrico

MONTENERO DI BISACCAI. Si informa l’utenza che, al fine di consentire l’eliminazione del by-pass sulla rete idrica principale, posizionato a seguito della frana del 2016 sulla S.P. 13 (sotto la valle) e per agevolare i lavori di posa delle tubature nell’area in cui sono in corso i lavori di rifacimento della carreggiata, sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile dalle ore 8 circa alle ore 17 circa di martedì 24 gennaio 2023.