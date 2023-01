La pizza "in carrozza" arriva puntuale sul binario

TERMOLI. Potenza dei social, rendono virale il video di chi mentre viaggia in treno, sulla linea adriatica, giunge in transito alla stazione di Termoli e ordina la pizza da asporto direttamente "in carrozza".

Video postato su Tik Tok e poi diffuso anche su altri social, come Facebook.