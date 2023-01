Campioncini in neroverde nell'Under 17

GUGLIONESI. «Facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi convocati in Rappresentativa Under 17!

Sacchetti Stefano, classe 2006, domenica ha trovato il primo goal in Eccellenza con un bel destro da fuori area. Sisto Francesco, altro 2006, è ormai un “veterano” con già undici presenze stagionali, di cui sei da titolare, nel massimo campionato regionale. Di Narzo Cesare Felice, sempre 2006, è uno dei pilastri della nostra Juniores seconda in classifica. Continuate così ragazzi, tutto il mondo NeroVerde è con voi».