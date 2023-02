Bellotti ringrazia i Di(A)lettanti

GUGLIONESI. A riflettori spenti, ma ancora caldi, sento il desiderio di esternare un pensiero per una strepitosa esibizione teatrale, di Teatro vero! Proposto da un cast tutto guglionesano.

Voglio ringraziare, nome per nome, per l’eccellente rappresentazione, iniziando dagli attori "perché questi sono stati, attori veri" Fedora, Fabio, Guido, Lucia, Luigi, Marianna, Marina e Rocco. Per poi passare a Teresa e Angela, straordinarie collaboratrici, per finire con Licia "la mamma dei Di(A)lettanti" come la chiamano in compagnia, in uno stupendo contesto scenografico curato da Rocco, hanno saputo rappresentare in modo eccellente “I Rzzll d na Vicchj“ , una nota commedia scritta dal nostro concittadino Nicolino Sorella, scomparso solo qualche anno fa.

Un remake messo in scena con grande professionalità e rara maestria dal nostro "guglionesano acquisito" il regista Simone D'Angelo.

Uno spettacolo che, nonostante fosse espressa in forma dialettale, ha avuto eco in tutto il Molise ed anche oltre. A voi tutti vi giunga il mio più sentito ringraziamento per aver dimostrato che, grazie al notevole talento di ogni uno di Voi, Guglionesi c’è ed è capace di grandi risultati!