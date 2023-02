Calci, fiori e... schiaffi virtuali

TERMOLI. Potere del fotomontaggio, quello che associa come sliding doors due momenti discutibili dello star system, Will Smith alla notte degli Oscar 2022, dove tirò uno schiaffo a Chris Rock per difendere l’onore della moglie, verso la quale il comico aveva rivolto una battuta poco lusinghiera, costatagli l'inibizione dagli Academy Awards per dieci anni, e Blanco.

il cantante che solo lo scorso anno festeggiava la vittoria con Mahmood, proprio sul palco dell'Ariston, si è reso protagonista ieri sera in eurovisione del gesto di prendere a calci i fiori di Sanremo, nella serata inaugurale del Festival, lasciando sgomenti non solo Amadeus e Gianni Morandi, ma tutti i telespettatori.

In una contrapposizione di gesti, Will che schiaffeggia Blanco, ci sta?