"Immagini per guardare oltre"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Presso la sala consiliare del comune di San Martino in Pensilis si è tenuta la giornata conclusiva della mostra fotografica "Immagini per guardare oltre" Auschwitz / Birkenau, a cura di Battista Costanzo e Padre Enzo Ronzitti. Ospiti i ragazzi delle classi terze dell'istituto John Dewey.

