Torna potabile l'acqua alla Costa Verde

MONTENERO DI BISACCIA. A seguito delle note inviate dall’Arpa Molise e dall’Asrem, pervenute in data odierna al protocollo comunale, il sindaco Simona Contucci ha firmato la revoca dell’ordinanza n. 5/2023, con la quale era stato disposto, in via cautelativa, il divieto di utilizzo dell'uso e consumo dell’acqua per scopi alimentari nella zona costiera di Montenero di Bisaccia.

Si informa pertanto che i parametri dell’acqua potabile nella relativa zona sono tornati conformi alla normativa vigente, consentendone il normale uso anche per scopi alimentari.