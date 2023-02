Frana di Petacciato, rilievi satellitari

PETACCIATO. "Nei prossimi giorni potreste imbattervi, lungo alcune strade e in alcuni siti comunali, in manufatti come quello riportato in foto. Trattasi di dispositivi utili a raccogliere segnali del terreno e rifletterli a satelliti di riferimento per raccolta dati da utilizzare nella progettazione “frana di Petacciato”. Così il sindaco Di Pardo.