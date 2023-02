"Favole in musica", il carnevale di Campomarino

CAMPOMARINO. «Domenica19 febbraio il Carnevale arriva a Campomarino con due eventi in grado di coinvolgere adulti e bambini! Palazzo Norante apre le sue porte e la sua enoteca per festeggiare insieme un Carnevale all'insegna dei prodotti tipici di Campomarino: la serata degustativa in maschera vedrà protagonisti i vini della Cantina Di Tullio in un'ambientazione affascinante. Nel pomeriggio, invece, saranno protagonisti i bambini in maschera con l'animazione e le favole in musica in piazza Vittorio Veneto. Vi aspettiamo numerosi per il Carnevale di Campomarino!».

