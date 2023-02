Contrade Guglionesi, stop all'energia elettrica

GUGLIONESI. Si avvisa la cittadinanza che nella giornata di martedì 21 febbraio l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti dalle ore 9 alle ore 16. Le vie interessate sono: contrada Finocchietto sinistra, Piano conca 1 e 2. L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori

