Google e Odg Molise: formazione digitale

CAMPOBASSO. Dopo la intesa con la Banca d’Italia, anche Google ha inteso dar vita a 3 corsi formativi con l’Odg Molise.

Tutti da 3 crediti non deontologici e on line: 13 marzo data journalism: comprendere e raccontare la realtà attraverso i dati, ore 15/18. Poi giornalismo investigativo: come realizzare una inchiesta, 10 marzo ore 11/14 e giornalismo e sicurezza informatica del 27 febbraio 9.30/12.30.