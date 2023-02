Ururi comune "Riciclone"

URURI. Il comune di Ururi, questa mattina durante l’Ecoforum di Legambiente Molise, è stato premiato come Comune Riciclone 2022. È un grande onore ricevere questo riconoscimento, che va non solo alla struttura comunale ma è rivolto a tutti i cittadini che ringrazio per il loro impegno, nonché all’Azienda Impregico Srl ed agli operatori della raccolta che svolgono con dedizione il loro lavoro ogni giorno.

Questo riconoscimento rappresenta uno stimolo ad impegnarci per raggiungere obiettivi sempre più importanti attraverso l’implementazione di buone pratiche che coinvolgano i cittadini e tutto il territorio, un passo in avanti verso la sostenibilità ambientale.

Galleria fotografica