Scuola dell'infanzia chiusa a Petacciato

PETACCIATO. Premesso che è pervenuta nota, acquisita al prot. com.le n.1718 in data 21.02.2023, a firma della dottoressa Giovanna Lattanzi dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Cuoco”, con la quale è stata richiesta la chiusura della Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” per il giorno 23 febbraio 2023, a causa della dell’interruzione di energia elettrica dalle ore 9 alle ore 16 di tale giornata come comunicata dall’Enel Spa.

Ritenuto che la mancata erogazione di energia elettrica comprometta il normale svolgimento delle attività didattiche.

Ritenuto di accedere alla richiesta del dirigente scolastico, in quanto la suddetta prolungata interruzione impedisce il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento determinando, in considerazione del corrente periodo invernale, la conseguente temporanea non idonea fruibilità dei locali scolastici e la compromissione dello svolgimento delle attività didattiche.

Ravvisata, dunque, la necessità di disporre la chiusura della Scuola Dell’Infanzia “C. Collodi” dell’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” per il giorno 23 febbraio p.v.;

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, ordina la chiusura per il giorno 23 febbraio 2023della Scuola Dell’Infanzia “C. Collodi” dell’Istituto Comprensivo “V. Cuoco”.