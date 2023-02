"Più Alberi" a Termoli

TERMOLI. Lungo via Pertini a Termoli, all’altezza di via Udine, un gruppo di cittadini si riunirà alle 11, per mettere a dimora 10 alberi. L’iniziativa è organizzata e promossa dal neo comitato "Più Alberi", che nasce con l’obiettivo di proteggere il patrimonio arboreo della città e promuovere nuove piantumazioni. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

