Cucciolo smarrito in agro di Guglionesi

GUGLIONESI. «È stato smarrito questo cane nelle campagne tra Guglionesi e Montecilfone. È un cucciolo di 10 mesi buonissimo. Molto diffidente e non si lascia avvicinare con facilità. Se qualcuno lo vedesse per favore non esitate a contattare noi o l'associazione Zampe nel cuore. Grazie».