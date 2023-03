Bandiere Uiltucs per Andreani

CAMPOBASSO. Domani, giovedì 2 marzo, dalle ore 10.30 presso la Sala Incontri a Campobasso in via Bruno Buozzi sarà presente il neo Segretario Generale della UILTuCs Nazionale Paolo Andreani ed il Consiglio Territoriale della UILTuCS Molise per fare il punto sulla situazione vertenziale in Molise, sulla situazione politico-sindacale nei settori di competenza e sullo stato della contrattazione collettiva nazionale.