«Sei stato un amico caro, addio Bruno»

Il senatore del Pd, Bruno Astorre, è stato trovato morto verso le 12:30 di ieri, venerdì 3 marzo, nella chiostra interna di Palazzo Cenci, dimora del '500 a due passi da Palazzo Madama che ospita gli uffici di alcuni senatori. Quello di Astorre, che avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana, era al quarto piano.

Il ricordo di Vittorino Facciolla per l'amico scomparso.

«Ho conosciuto Bruno per la comune esperienza da segretari del Partito Democratico, io del Molise, lui del Lazio. Abbiamo collaborato lavorando fianco a fianco senza lesinare energia per l'unità del partito e per la giusta rappresentanza dei nostri territori. Bruno era intelligente, solare, socievole e sempre disponibile. Sei stato un amico caro. Addio Bruno».

