Riflessioni di donna

TERMOLI. In vista della ricorrenza della Giornata internazionale della festa della donna dell'otto marzo, la coordinatrice del Molise Maria Concetta Vitale ha organizzato presso i locali della Cisl di Termoli un momento di riflessione per promuovere con il coinvolgimento della Fnp, della Cisl e le sue associazioni sociali un momento di riflessione, per poter promuovere le pari opportunità e per ricercare il riequilibrio di genere nelle relazioni, nel lavoro e nel contesto storico attuale.

Questa giornata è dedicata al ricordo e come dicevo alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile e quindi per contribuire finalmente alla vera promozione di quei valori culturali che sono alla base di una società civile.

Appuntamento alle 16.30.