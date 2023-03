Termoli è “Donna”

TERMOLI. Il premio Termoli è “Donna”. Alla sua prima edizione nasce per riconoscere i meriti personali e professionali delle donne termolesi.

La scelta della data dell’8 marzo non è stata casuale, non sempre e non ovunque le donne vengono rispettate.

Il premio vuole, quindi, costituire anche un’occasione per contribuire a mantenere alta l’attenzione sulle donne, i diritti delle donne, la parità di genere e tutti quei temi che, ancora oggi, sono tanto caldi quanto irrisolti.

Un pensiero non può non andare alle donne iraniane e a tutte le altre donne che ogni giorno vedono calpestati i loro diritti.

Il premio è curato dall'associazione Salam-Aps Termoli con il patrocinio del comune di Termoli e si terrà mercoledì 8 marzo alle ore 10 in sala consiliare.

