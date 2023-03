Sportello unico per l’edilizia on line

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Partirà a giorni, nel comune di Santa Croce di Magliano, lo Sportello unico per l’edilizia on line. Grazie a questo strumento, che si inserisce nel processo di digitalizzazione dell’Ente già avviato da mesi, tecnici e privati cittadini avranno la possibilità, senza recarsi in comune, di caricare sulla piattaforma telematica domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti le attività di edilizia.

Uno strumento semplice ed efficace che andrà ulteriormente a semplificare e a rendere più rapide le relazioni tra privati e Pubblica Amministrazione. Giovedì 9 marzo alle ore 10:30 si terrà un incontro di presentazione del nuovo servizio presso la Sala Consiliare del comune e in contemporanea in diretta webinar. I relatori saranno Daniele Papararo, Giuseppe Palermo e Luigi Zarlenga.