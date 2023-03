“Verità e giustizia per Mario Paciolla”

CAMPOBASSO. Mario Paciolla, 33 anni, napoletano, lavorava come funzionario di campo nella Missione Onu di Verifica degli Accordi di Pace tra il Governo Colombiano e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC-EP), quando il 15 luglio 2020 fu ritrovato privo di vita nella sua abitazione a San Vicente del Caguán (Colombia).

Il caso venne frettolosamente catalogato dall’Onu come suicidio, ma le evidenze emerse in questi anni dalle inchieste giornalistiche e dall’autopsia italiana dimostrano come si sia trattato di omicidio.

Un truce assassinio che rimane senza giustizia. Sconcertante non è solo il silenzio dell’Onu, ma anche la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla morte da parte della Procura di Roma, presentata lo scorso 19 ottobre.

Casa del Popolo si unisce alla scorta civica di associazioni, comuni e privati cittadini che sempre più numerosi si stanno adoperando nella campagna di verità e giustizia per la morte del nostro connazionale, nella convinzione che solo mantenendo accesa l’attenzione sulla vicenda si possa fare pressione sulle istituzioni per la risoluzione del caso.

Ascolteremo la testimonianza di Anna Motta e Pino Paciolla, genitori di Mario, e dell’avvocato Alessandra Ballerini che durante il XIV Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli lo scorso novembre, ha ricordato che “è la memoria attiva quello che noi possiamo restituire ai difensori dei diritti umani” e "lottare per il diritto alla verità è per tutti noi”.