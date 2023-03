A Larino il "Premio cultura 2023"

LARINO. Domenica 19 marzo siamo felici di ospitare, nell'imponente cornice del nostro Palazzo Ducale, la cerimonia pubblica di assegnazione del Premio Cultura 2023, XXII edizione del prestigioso riconoscimento assegnato dall'Istituto Italiano dei Castelli.

Alle ore 11 in Sala Freda, la targa in argento sarà consegnata all'architetto Luigi Marino, noto docente universitario di restauro architettonico presso l'Università di Firenze e profondo conoscitore di quel Molise in cui affondano le sue radici. Seguirà lectio magistralis. Non mancate.