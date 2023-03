Domeniche letterarie

PORTOCANNONE. Dall’assessore alla Cultura del comune di Portocannone, l’avvocato Valentina Flocco, la proposta di un nuovo momento che abbina aggregazione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. «Domenica prossima, a Portocannone, sperimenteremo un nuovo modo di stare insieme, cercando al contempo di fare cultura.

In occasione della solennità di San Giuseppe, avremo il piacere di pranzare con alcuni nostri amici scrittori della Masciulli Editrice. A seguire passeggeremo per le vie del nostro paese e visiteremo i rituali Altari adornati, dedicati al Santo. Alle 16:30 ci ritroveremo nelle Sale del Caffè Letterario, per parlare di libri con i rispettivi autori ed ascoltare le belle note di Alfredo Scogna.