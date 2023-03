"World poetry day"

L’associazione Culturale “San Ginesio” e il Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio (MC), in collaborazione con F.O.R.A.R.T. fe, nelle persone degli organizzatori Rita Bompadre e Matteo Marangoni, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2023, presentano all’interno della pagina social https://www.facebook.com/centroletturaarturopiatti - un contributo video che ricorda la figura del poeta, editore, libraio, pittore, insomma artista a tutto tondo, Lawrence Ferlinghetti (on line a partire dal 21 Marzo 2023).

Ricordiamo infine che proprio quest’anno si celebrano anche i 70 anni dalla nascita ed apertura della sua libreria City Lights (San Francisco - California - USA).