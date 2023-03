Addio a Nicola Colantuono

MOLISE. Ci ha lasciato ieri, a 84 anni, Nicola Colantuono, uomo forte e mite che ha scritto la storia della transumanza.

La sua tenacia ha permesso di tramandare l'antica tradizione agropastorale, di cui si fregiano tra gli altri territori il Molise e la Puglia, alle nuove generazioni.

I figli Felice, Carmelina, Antonio, Franco e Nunzio, i nipoti Carmelino e Felice e gli altri mandriani della famiglia, hanno raccolto il testimone e portato la transumanza nel 'giardino' dell'Unesco, preservandone i valori originali, spingendola con saggezza nel patrimonio universale del mondo e della vita.

Questa foto l'ho scattata alcuni anni fa, poche ore prima della partenza dalla masseria di San Marco in Lamis. Don Nicola guarda i bovini, li accarezza a uno a uno con gli occhi infossati. nelle palpebre segnate dal sole nei campi, sa che le mucche 'sentono' quel momento magico. È quando i cancelli si aprono e parte il lungo cammino (180 km) per raggiungere i freschi pascoli della Montagnola di Frosolone in Molise.

Mastro casaro e pastore esperto, Nicola Colantuono realizzava anche i bastoni tipici della transumanza. Ma soprattutto era un grande, appassionato e silenzioso lavoratore.

Il Molise perde una eccellenza autentica,

I funerali di Nicola Colantuono si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Acquevive di Frosolone.

Un abbraccio forte a tutti i Colantuono.

Maurizio Cavaliere