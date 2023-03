Sport all'aperto e inclusione sociale

CASACALENDA. Playground Outdoor Fitness. Pnrr Terza Linea - sport e inclusione sociale.

«Il comune di Casacalenda entra nella graduatoria dei beneficiari! Saranno investiti € 28.500 per la realizzazione di postazioni sport/fitness all'aperto. Presto, dunque, avremo delle stazioni sportive inclusive - bambini, adulti, senior e diversamente abili - per chi ha la passione per lo sport e nelle giornate di bel tempo preferisce farlo all'aperto. Un piccolo finanziamento... Una tessera in più. Presto potrò farvi vedere dove e come abbiamo pensato di realizzarlo». La Sindaka.