Ciao Babbo, ci mancherai

TERMOLI. Lo scorso 4 aprile è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia il dottor Giuseppe de Cesare, coi funerali celebrati giovedì scorso alla chiesa del Carmelo. La figlia Laura, che abbiamo avuto modo di conoscere lo scorso anno per alcune iniziative promosse sul territorio, ha voluto ricordare il papà con questo messaggio:

«Dicono che non si è mai pronti alla perdita di un genitore, e in questo caso noi, non eravamo assolutamente pronti.

Ci hai lasciato così all'improvviso da lasciarci di stucco, ancora increduli.

Ma del resto sei sempre stato sbrigativo, sempre di fretta, come se non avessi mai tempo da perdere, e forse è per questo che una delle cose che io odio di più è perdere tempo. Ma stavolta vorrei tanto tornare indietro e bloccare il tempo, a quando eravamo ancora insieme.

Per tutti, eri il dottor de Cesare,

Per noi, prima di tutto, Babbo.

Sei sempre stato il mio più grande antagonista, ma allo stesso tempo il mio più grande sostenitore.

Eri così, estremo e contraddittorio in tutto.

O bianco o nero, senza vie di mezzo.

Un carattere difficile, spesso burbero, ma allo stesso tempo capace di sincera simpatia, entusiasmo, curiosità, dolcezza e affetto.

Mettevi tutti in riga, in ospedale e a casa.

Sapevi fare una radiografia dell'anima delle persone in un secondo, bastava uno sguardo, e alle tue domande, secche e pungenti, era impossibile mentire. Per questo ho imparato ad essere preparata ed ad avere sempre la risposta pronta, con te dovevo essere sicura, credibile e convincente, e col tempo ho capito che se convincevo te, potevo convincere tutti.

E grazie proprio al tuo carattere difficile e al tuo esempio, ho imparato tanto.

Mi hai insegnato a non aver paura di un NO, e a lottare per quello che voglio.

Mi hai insegnato quanto siano importanti le relazioni pubbliche e il network di conoscenze, ma allo stesso tempo

a cavarmela da sola e a contare sempre prima di tutto su me stessa, che nella vita nessuno ti regala niente, e bisogna darsi da fare ogni giorno per ottenere risultati.

Sei sempre stato onesto, di un'onestà a tratti fuori moda. Facevi il tuo mestiere con immensa passione e dedizione, sempre disponibile per tutti a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, vacanze comprese, non per denaro ma per vera vocazione medica.

Amavi il tuo lavoro ed era la tua fonte di energia e da quando eri andato in pensione, quando qualcuno ti chiedeva una consulenza medica, ti illuminavi. Ma eri anche consapevole che proprio a causa del tuo lavoro, spesso avevi sacrificato la tua famiglia e riconoscevi quanto mamma avesse fatto per colmare la tua assenza.

E forse per questo, sapendo che io assomiglio tanto a te, quando hai saputo che ero incinta, mi hai detto subito che d'ora in poi avrei dovuto pensare prima alla gravidanza e a mia figlia, e poi al lavoro.

Ma noi sappiamo che ci amavi tutti profondamente, a modo tuo e coi tuoi modi, anche quando litigavamo.

Cosi come amavi profondamente tante altre cose che mi hai trasmesso: il mare e la montagna, ed ogni volta che andrò sott'acqua o farò una passeggiata tra i monti, pensiero a te e a quando lo facevamo insieme.

Amavi la musica italiana e la lirica a tutto volume, che cantavi appassionatamente, e oggi le amo anch'io. Amavi Rughetta la nostra tartaruga, ed ogni anno, quando proprio in questi gg si svegliava, mi chiamavi entusiasta per darmi la notizia che anche stavolta, ce l'aveva fatta ed era ancora con noi.

Mi hai poi insegnato quanto sia importante prendermi cura della mia salute e che prevenire, è meglio che curare, ecco perché oggi, oltre ad essere triste, sono anche arrabbiata, perché proprio tu non ti sei voluto prendere cura della tua salute, se l'avessi voluto seriamente, oggi saresti ancora qui con noi, ed io oggi più che mai avrei bisogno di te, del mio babbo ginecologo, del cui parere, anche se a volte mettevo in discussione, tenevo sempre in considerazione. E poi ero così curiosa di vederti diventare nonno e sono sicura che la piccola Lucia, ti avrebbe voluto un gran bene, proprio come te ne vogliamo tutti noi.

Ciao Babbo, ci mancherai».

Da Termolionline il cordoglio alla famiglia de Cesare.