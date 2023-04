Problemi tecnici al sito del Comune di Petacciato

PETACCIATO. Si avvisa la cittadinanza che per problemi tecnici in via di risoluzione il sito istituzionale del Comune di Petacciato è provvisoriamente consultabile all’indirizzo https://petacciato-sito.cloud.municipiumapp.it/it . Si provvederà ad informare della riattivazione del sito all’indirizzo istituzionale.