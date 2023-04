Un tuffo nel Medioevo

TERMOLI. Sabato 29 Aprile dalle ore 15 alle ore 20 a Termoli, presso l'area verde di via Germania, "tuffatevi" in un accampamento didattico medievale, con tante attrazioni, sorprese e giochi per i bambini.

L'evento è organizzato dal Comitato di quartiere "Sant'Alfonso" con il patrocinio del comune di Termoli. Parteciperanno l'associazione culturale "Ordo cavalieri Termole" con l'accampamento medievale, il gruppo musicale "Ruha" con le musiche orientali, gli alunni della classe 2°A del liceo artistico Pantini-Pudente di Vasto con la professoressa Ylenia Paladino, Agostino Senese e le performance di "Stone balance" e Gloria Giffoni con la dimostrazione di "Acroyoga".

L'ingresso è gratuito.