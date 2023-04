Carrese 2023: a San Martino arriva il parere favorevole all'unanimità

SAN MARTINO IN PENSILIS. Alla vigilia della Carrese 2023: arriva alle ore 14:45 il parere favorevole all'unanimità per lo svolgimento della manifestazione di domani, domenica 30 aprile. A renderlo noto il Comune di San Martino in Pensilis sulla pagina social istituzionale.