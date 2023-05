"Ricordi" del Primo maggio

TERMOLI-URURI. In occasione della festività del Primo maggio, da Paolo Marinucci, il ricordo di suo nonno Nicola Plescia, attraverso un pensiero su questa ricorrenza scritto proprio dal suo progenitore. «Dedico questi ricordi all'indimenticabile compagno Nicola Palmiotti, precursore e animatore delle lotte sociali, maestro di vita e di pensiero, non per sé ma per gli umili; al compagno Roberto Barberio, agitatore insofferente e tenace e a tutti gli oppressi - da mio padre agli altri - che maggiormente subirono le angherie, i soprusi e le sopraffazioni del triste e lungo retaggio dei tempi, quando la plebe poteva appena usufruire del calore del sole e della freschezza dell'aria, in quanto di ciò, i potenti non potevano impossessarsi, altrimenti...»