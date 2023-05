Un'intitolazione per ricordare il coraggio delle donne

GUGLIONESI. Cerimonia di intitolazione del Centro Culturale di via Capitano Verri a Maria Francesca Massari, nata a Guglionesi il 25 gennaio 1881, emigrata il 16 ottobre 1910 e perita in New York il 25 marzo 1911 nell’incendio della Triangle Waist Company.

Questa storia è venuta alla luce grazie alle ricerche di Ester Rizzo che nel libro “Camicette Bianche, oltre l’8 Marzo” ha voluto ridare dignità a quelle morti, dando a ciascuna vittima un nome, un cognome, un luogo di nascita ed una storia da ricordare.

Nell’aprile del 2014, in contemporanea alla pubblicazione del libro, l’associazione Toponomastica femminile ha lanciato un appello rivolto a tutte le amministrazioni dei comuni italiani affinché, con una intitolazione, si possa loro rendere onore e restituire il posto che meritano nella storia del nostro Paese. Un’intitolazione per ricordare il coraggio di queste donne, la loro dignità lavorativa ed il triste epilogo della loro esistenza.

Per questo motivo, questa mattina, venerdì 12 maggio alle ore 12, verrà effettuata la cerimonia di intitolazione del centro culturale polivalente di via Capitano Verri, alla presenza del sindaco Mario Bellotti, del consigliere Michele D'Anselmo e in remoto dell'autrice del libro "Camicette bianche", Ester Rizzo.