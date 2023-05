Stop al flusso idrico a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa l'utenza che a causa di una rottura sulla condotta idrica, è stato interrotto il flusso di acqua potabile in Piazza della Libertà e nelle aree immediatamente adiacenti del centro storico (via Cairoli, via Madonna del Carmine, ecc.). La riparazione sarà effettuata in mattinata, salvo imprevisti dovuti alle avverse condizioni meteo.

Si avvisa l'utenza che al fine di consentire la riparazione della condotta idrica (di cui alla comunicazione precedente), è stato interrotto il flusso di acqua potabile su tutto il territorio cittadino.

La riparazione è attualmente in corso.