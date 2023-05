Stop al flusso idrico nel centro storico di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa l'utenza che a causa di una rottura sulla condotta idrica, è stato interrotto il flusso di acqua potabile in Piazza della Libertà e nelle aree immediatamente adiacenti del centro storico (via Cairoli, via Madonna del Carmine, ecc.). La riparazione sarà effettuata in mattinata, salvo imprevisti dovuti alle avverse condizioni meteo.