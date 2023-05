Archeoclub di Termoli a Casalpiano

TERMOLI. "Domenica a Casalpiano abbiamo ospitato il gruppo dell'Archeoclub di Termoli. 40 visitatori che hanno potuto conoscere ed apprezzare il nostro luogo del cuore ricco di arte, storia e cultura. La visita comprendeva anche il Convento di San Nazario. La stagione delle visite è iniziata con successo" (Lina Ambrosio).

Da Oscar De Lena: «Grazie Lina per l'accoglienza e per averci fatto fare un tuffo nel passato raccontandoci la storia della Chiesa di Santa Maria e della Villa Rustica che nel 79 d. C. mentre il Vesuvio eruttava, accolse la nobildonna Rectina amica di Plinio il Vecchio».

