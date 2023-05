Il Municipio di San Martino s'illumina di viola

SAN MARTINO IN PENSILIS. In occasione del World Ibd Day indetta per il 19 Maggio, Giornata Mondiale delle Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), la sala Consiliare del Comune di San Martino in Pensilis è illuminata di viola, colore simbolo per queste patologie, al fine di sensibilizzare e informare circa le condizioni dei pazienti che lottano contro la malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa.

L’iniziativa, alla quale aderiscono 38 paesi in 4 continenti, è organizzata in Italia da Amici Onlus, associazione da anni impegnata nella tutela e nella rappresentanza delle persone con Mici.