A Ururi chiusa al traffico la strada "Carrozze"

URURI. Il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Basso Molise, con ordinanza n.1 del 16/05/2023, ha ordinato la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della strada di bonifica “Carrozze”.

In concomitanza di abbondanti precipitazioni meteoriche, dalle prime ore mattutine del giorno 16/05/2023 si è verificato il crollo del ponte ubicato sulla strada di bonifica “Carrozze” in corrispondenza dell’attraversamento “Vallone Ripa di Moro” affluente in destra idraulica del Torrente Cigno.