Aperitivo con l'autore

PETACCIATO. Con il patrocinio del Comune di Petacciato, nell'anno del centenario dalla sua nascita e in occasione del maggio dei Libri, Andrea Cacciavillani, autore del romanzo "Ostinato ad libitum", presenterà il suo ultimo libro e dialogherà con i partecipanti all'evento organizzato: Aperitivo con l'autore.

L'evento si terrà presso la sala polifunzionale Central Petacciato, domenica 28 maggio alle ore 18:30, non mancate! Trascorreremo del buon tempo di qualità, insieme! Prenotazione necessaria per poter predisporre l'aperitivo. In occasione del maggio dei libri, è stato organizzato questo evento un po' diverso dalla semplice presentazione.

«L'autore, Andrea Cacciavillani ci racconterà il suo libro e dialogherà con gli intervenuti durante l'aperitivo con gli ospiti. Siete tutti invitati e, per chi è troppo lontano, non c'è alcun problema perché stiamo pensando di organizzare una diretta fb! L'importante è che ci sosteniate, perché la cultura va promossa, sostenuta e divulgata sempre, in ogni sua forma!».