Maltempo nel weekend, saltano "Merenda nell'Oliveta" e "Termoli Street Food"

TERMOLI. Ancora una volta le condizioni meteo inclementi, con le previsioni di maltempo, impattano sull'organizzazione degli eventi costieri. Per il secondo fine settimana di fila è stato annullato il "Termoli Street Food", che era previsto sul lungomare Nord. Stessa sorte per l'evento "Merenda nell'Oliveta", presentato mercoledì scorso in sala consiliare, rinviato a domenica 28 maggio.

