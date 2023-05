Studenti UniMol alla finale di Our Future su "La7"

CAMPOBASSO. Oggi alle 15, su La7, un team di studenti e studentesse del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, sarà in diretta per la finalissima di Our Future - Sustainability Contest.

Si tratta della seconda edizione del talent show realizzato da Oltre La Media Group, nato per costruire un ponte fra le generazioni, nel nome di una causa nobile: la salvaguardia dell’ambiente.

La competizione è pensata per essere un touch point fra le aziende che desiderano implementare i propri piani di sostenibilità e i futuri talenti del marketing.

«E tra le numerose proposte giunte dai principali Atenei d’Italia, quella del nostro team è oggi tra le dieci finaliste: il referente, Michele Vendittelli, esporrà l’idea progettuale davanti a una giuria di esperti di comunicazione.

Con orgoglio, la nostra comunità accademica augura in bocca al lupo a Michele e a tutto il team in gara!».