Alunni in equilibrio

PETACCIATO. "Alunni in equiLIBRIo- Sfida all'ultimo titolo".

I ragazzi della 1'A e della 1'B della scuola Media di Petacciato, grazie alla professoressa Paola Pace, hanno costantemente frequentato la Biblioteca Comunale, registrando più di 90 accessi per prendere in prestito libri della sezione "Classici per ragazzi".

A conclusione di questo anno scolastico, le due classi si sfideranno durante una gara a chi darà il maggior numero di risposte corrette sui libri presi in prestito. L'idea di organizzare questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Petacciato, è nata da Paola Lonzi e Roberta Ramunno, fans del programma "Per un pugno di libri" e membri del Gruppo di lettura "L' Acciughina"-Petacciato - attivo sul territorio dal 2019.

Gli Alunni in equiLIBRIo si sfideranno all'ultimo titolo mercoledì 31 maggio, presso la biblioteca comunale di Petacciato.